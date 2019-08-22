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Бывшая пресс-секретарь Трампа станет комментатором Fox News

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Фото: Global Look Press/Ray Tang
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Экс-пресс-секретарь президента США Сара Сандерс стала комментатором телеканала Fox News. Ее первый эфир запланирован на 6 сентября, говорится в пресс-релизе телекомпании.

Сандерс будет комментировать и анализировать политические новости во всех СМИ, входящих в холдинг Fox News (это несколько телеканалов, а также радиостанции и подкасты).

В Twitter Сандерс написала, что в восторге от новой должности.

Сандерс покинула пост пресс-секретаря, на котором работала с 2017 года, в июне. Президент США Дональд Трамп тогда сказал, что она возвращается в родной штат Арканзас, и выразил надежду, что она решит баллотироваться на должность арканзасского губернатора — по его мнению, она бы с этим прекрасно справилась. В качестве замены Сандерс рассматривается несколько кандидатур, отметил глава государства, но выбрать будет нелегко.

Fox News считается любимым телеканалом Трампа. Президент часто выступает в его эфире с комментариями и дает интервью.

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