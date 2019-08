Звезда «Крестного отца» рассказал о связи с Мэрилин Монро

Звезда киносаги «Крестный отец» Джанни Руссо рассказал, что актриса Мэрилин Монро стала его первой сексуальной партнершей, когда ей было 33 года, а ему — 15 лет. Об этом он рассказал в своей биографии, получившей название «Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино» (Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies).

«Я думал, что я самый счастливый мальчишка в мире, но если бы это произошло сейчас, ее бы арестовали, а мои родители попытались бы извлечь из ситуации выгоду», — цитирует Руссо The Sun.

По его словам, он познакомился с актрисой, работая в парикмахерской. Руссо рассказал, что Монро сама пригласила его в отель, где встретила его в белом полотенце с бокалом шампанского и предложила вместе принять ванну.

«Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило», — отметил он.

По словам Руссо, их роман продолжался вплоть до ее смерти в 1962 году, отмечает «Газета.ру». Он также предположил, что Монро была убита братом президента США Джона Кеннеди, который боится, что общественность узнает о романе главы государства и актрисы.

Джанни Руссо дебютировал в кино в первых двух фильмах трилогии «Крестный отец», сыграв Карло Рицци. Всего он снялся более чем в 50 лентах и сериалах.

В ноябре 2018 года кинопремия «Золотой глобус» Мэрилин Монро была продана на аукционе в Лос-Анджелесе за рекордные $250 тыс.