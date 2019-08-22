Софийскую набережную в Великом Новгороде построят за 615 млн рублей

В Великом Новгороде планируют построить Софийскую набережную реки Волхов. Стоимость работ оценили в 615 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Набережная протянется от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист». В проект включены археологические работы, вынос электросетей, монтаж систем освещения и оповещения, обустройство проездов, установка камер видеонаблюдения, пишет ИА FlashNord.

Перед началом работ подрядчик должен будет привести в порядок территорию около театра им. Ф.М. Достоевского и участок набережной вдоль вала Окольного города до улицы Великой.

Стоимость набережной составит 615,8 млн рублей. Средства направят из областного и федерального бюджетов. Завершить строительство планируют к весне 2021 года.