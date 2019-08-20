Амфитеатр с видом на Хэйхэ появится на набережной в Благовещенске

В Благовещенске продолжается обновление набережной реки Амур. Изюминкой проекта станет амфитеатр с видом на соседний город Хэйхэ (КНР).

Как рассказал директор субподрядной организации Денис Рябухин, на объекте работают порядка 80 человек. Они монтируют гранитные изделия и сети связи, укладывают тротуары и устанавливают систему видеонаблюдения, пишет Амурская служба новостей.

Амфитеатр расположиться в районе главной городской площади и станет ее продолжением. Сцену рядом с ним оформят гранитными плитами красного и темно-серого цветов.

По словам первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева, в дальнейшем участок будет обустроен по проекту планировки, как центральная площадь.

Реконструкция двух участков набережной Амура началась в 2018 году. Их общая протяженность составляет 1224 м, площадь — 22 га. По информации правительства Амурской области, работы должны завершиться к концу ноября.