Прямой эфир

Дело возбудили по факту смерти ребенка на озере в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семилетний ребенок утонул в Алтайском крае, когда дедушка учил его плавать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла на одном из озер в Мамонтовском районе. По данным правоохранительных органов, родственник учил мальчика плавать и сбрасывал его с лодки. При этом ребенок был привязан к лодке веревкой, пишет altapress.ru. В какой-то момент лодка опрокинулась, в результате ребенок утонул.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Действиям родственника ребенка будет дана юридическая оценка. В ходе экспертизы планируется установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок-инвалид утонул в Омской области
Подросток утонул в Новгородской области при прыжке с моста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019