Дело возбудили по факту смерти ребенка на озере в Алтайском крае

Семилетний ребенок утонул в Алтайском крае, когда дедушка учил его плавать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла на одном из озер в Мамонтовском районе. По данным правоохранительных органов, родственник учил мальчика плавать и сбрасывал его с лодки. При этом ребенок был привязан к лодке веревкой, пишет altapress.ru. В какой-то момент лодка опрокинулась, в результате ребенок утонул.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Действиям родственника ребенка будет дана юридическая оценка. В ходе экспертизы планируется установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия.