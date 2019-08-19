Подросток утонул в Новгородской области при прыжке с моста

В Новгородской области ищут тело 15-летнего подростка, который прыгнул с моста в реку и не выплыл на берег. В поисках участвуют сотрудники МЧС.

Трагедия произошла вечером 16 августа. 15-летний подросток прыгнул с моста в реку Мсту в населенном пункте Егла Боровичского района. После этого мальчик не выплыл на берег. Поиски подростка продолжались до позднего вечера. 17 и 18 августа обнаружить тело мальчика тоже не удалось, сообщает ИА FlashNord.

Сегодня, 19 августа, поиск подростка будет продолжен силами МЧС.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии. Мальчик был воспитанником детского дома и отправился в путешествие вместе с группой под присмотром воспитателя.