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Ребенок-инвалид утонул в Омской области

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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика-инвалида. Ребенка нашли на берегу Иртыша с признаками утопления.

Утром 19 августа мальчик вышел с территории дачи в Омском районе. Информация о пропаже ребенка поступила от его бабушки. Она уточнила, что ребенок не умел разговаривать и являлся инвалидом детства. К вечеру поиском мальчика занимались волонтеры. Они выяснили, что последний раз пропавшего видели играющим на берегу Иртыша, сообщает ИА «Омскрегион».

Вскоре тело ребенка нашли с признаками утопления в 500 м ниже по течению реки. Уголовное дело по факту гибели мальчика возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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