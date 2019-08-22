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Росздравнадзор проверит случай с ампутацией руки ребенку после гипса под Ростовом

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Фото: Depositphotos
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Росздравнадзор начал проверку после сообщений о том, что 11-летнему ребенку ампутировали руку после наложения гипса. Об этом 22 августа сообщается на сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проведет проверку качества оказания медпомощи 11-летнему ребенку в больнице города Зеленоград (Ростовская область), которому ампутировали руку из-за образовавшейся гангрены после наложения гипса», — сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно ранее из соцсетей. Мальчик поступил в местную больницу с переломом руки. Врачи провели операцию и наложили гипс, однако ребенок продолжал жаловаться на боль. Мальчика доставили в областную детскую больницу. Как выяснилось там, у юного пациента начала развиваться ганрена, из-за чего руку пришлось ампутировать.

Проверку по факту некачественного оказания медицинской помощи ведет и региональный минздрав, пишет «РИА Новости».

14 августа стало известно о скандальном случае с врачом скорой помощи в Ростове-на-Дону. Приехавший на вызов фельдшер коротко поговорил с лежавшей на асфальте больной, после чего пнул ее и уехал.

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