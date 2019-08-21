Мост через реку Упу в Туле построят к концу 2021 года

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время обсуждения строительства моста через реку Упу подчеркнул, что только одна переправа соединяет центр города с Заречьем. Это затрудняет движение транспорта. Проект стоит на повестке уже четыре года, передает ИА «Тульские известия».

«Прорабатывались разные варианты: речь шла даже о строительстве платного моста. Однако мало того, что желающих инвесторов не нашлось, так и вообще платный мост в Туле — это нонсенс. Жители должны иметь возможность пользоваться дорожной инфраструктурой без ограничений», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Было принято решение строить бесплатный мост в рамках муниципального заказа. Уже создан эскизный проект и сформирован перечень земельных участков, необходимых для организации подъездных путей. Планируется, что на 60% проект будет профинансирован из регионального бюджета и на 40% — из городского. Работы завершат в конце 2021 года.