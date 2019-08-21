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Глава немецкой делегации в Крыму назвал лживой информацию СМИ о полуострове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил в ходе визита в Крым, что увидел большую разницу между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ. Об этом в среду, 21 августа, сообщает «РИА Новости».

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«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и то, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся… Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию», — подчеркнул Нессениус.

Он добавил, что после возвращения домой расскажет всем о поездке и впечатлениях. По словам главы делегации, их визит в Крым является знаком симпатии и дружбы.

Накануне представители Druschba Global приехали с ознакомительным визитом на полуостров. В состав делегации входят 15 человек. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что их задача — развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые «ходят в западных странах».

В рамках визита немцы хотят посетить не только ряд ключевых объектов Крыма, но и пообщаться с простыми жителями полуострова. Также запланирована встреча с представителями крымского парламента, добавил он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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