Легкоатлетический манеж в Нижнем Новгороде спроектируют до конца 2019 года

В Нижнем Новгороде планируют построить легкоатлетический манеж на стадионе «Локомотив». Стоимость разработки проектно-сметной документации составит 6,325 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет создать проект манежа площадью 6 тыс. кв. м и административно-бытовой комплекс площадью 2,8 тыс. кв. м. В них разместят спортзал, раздевалки с душевыми и медпункт с массажным кабинетом, пишет ИА «НьюсНН».

Также подрядчик должен будет рассмотреть возможность установки сборно-разборной трибуны на 140 месте.

Завершить разработку документации необходимо до 27 декабря 2019 года. Строительство манежа запланировано на 2021–2022 годы.