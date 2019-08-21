Прямой эфир

Легкоатлетический манеж в Нижнем Новгороде спроектируют до конца 2019 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде планируют построить легкоатлетический манеж на стадионе «Локомотив». Стоимость разработки проектно-сметной документации составит 6,325 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет создать проект манежа площадью 6 тыс. кв. м и административно-бытовой комплекс площадью 2,8 тыс. кв. м. В них разместят спортзал, раздевалки с душевыми и медпункт с массажным кабинетом, пишет ИА «НьюсНН».

Также подрядчик должен будет рассмотреть возможность установки сборно-разборной трибуны на 140 месте.

Завершить разработку документации необходимо до 27 декабря 2019 года. Строительство манежа запланировано на 2021–2022 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Литературный музей отреставрируют в Нижнем Новгороде
Корпуса нижегородского университета отремонтируют за 28 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019