Литературный музей отреставрируют в Нижнем Новгороде

Дом Бурмистровой на улице Минина в Нижнем Новгороде планируют отреставрировать. На эти цели могут выделить 141,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МУК «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода». Работы будут финансироваться из городского, областного и федерального бюджетов на 2019–2020 годы. Сейчас в здании располагается Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М. Горького», пишет ИА «НьюсНН».

Дом В.М. Бурмистровой является примером богатого парадного дома конца ХIХ века периода эклектики. Предполагаемый автор проекта — петербургский архитектор Н.Д. Григорьев. В романе Ивана Рукавишникова «Проклятый род» особняк описан такими словами: «Небольшой, изящный как королевская игрушка».