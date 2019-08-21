Ученые анонсировали доклад о поисках лох-несского чудовища

Международная группа ученых опубликует результаты исследования, призванного подтвердить или опровергнуть существование лох-несского чудовища, 5 сентября. Об этом сообщили в новозеландском университете Отаго.

Исследователи взяли 250 проб воды в разных местах озера на разной глубине. В них выявлено около 500 млн образцов ДНК живых существ, которые ученые сравнили с базой данных известных биологических видов, пишет Otago Daily News.

Профессор Нил Джемелл рассказал, что на данный момент существует около тысячи сообщений о том, что кто-то видел чудовище. Для объяснения выдвинуто четыре теории. Исследование отметает три из них, но одна остается праводоподобной.

Пресс-конференция, на которой будет озвучен результат исследований, пройдет в Лох-Несском выставочном центре.

В сентябре 2018 года жительница США Лиза Стаут заявила, что обнаружила на снимках Google Earth «Несси или по крайней мере то, что чаще всего принимают за него местные жители и туристы».

Упоминания о чудовище, живущем в озере Лох-Несс (Шотландия), встречаются с VI века нашей эры. С конца XIX века началась новая волна сообщений о встрече с ним (его называют Несси). Самое известное фото, на котором якобы запечатлен монстр, датируется 1934 годом, но его автор несколько десятилетий спустя сознался, что это мистификация. По наиболее распространенной версии это реликтовое животное, дожившее до наших дней, однако ученые утверждают, что это было бы невозможно на озере с интенсивным судоходством. Кроме того, в ходе последнего Ледникового периода вся территория нынешней Шотландии покрылась ледяным щитом, ни одно из известных исследователям животных не могло бы выжить в таких условиях.