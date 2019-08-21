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Невеста и гости отравились тортом на свадьбе в Приморье

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В Приморском крае несколько человек заболели сальмонеллезом после употребления свадебного торта. Суд постановил взыскать с кондитера компенсацию морального вреда и штраф.

По данным суда, жительница города Большой Камень заказала торты для торжества у кондитера, который делает сладости в домашних условиях. После чаепития гости почувствовали недомогание. У пострадавших наблюдалась тошнота, повысилась температура. Исследование показало, что участники торжества, в том числе сама невеста и ее несовершеннолетний сын, заразились сальмонеллезом из-за торта. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Производитель тортов был привлечен к административной ответственности. Кроме того, пострадавшая отсудила стоимость тортов в размере свыше 4 тыс. рублей, а также 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, кондитеру назначен штраф в размере 12,4 тыс. рублей.

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