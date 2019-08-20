Рабочий погиб из-за отравления в Самарской области

Уголовное дело возбуждено по факту отравления рабочих в Самарской области. Один из пострадавших скончался.

Почти 70 человек были госпитализированы с признаками отравления неустановленным веществом в середине июля. Граждане Узбекистана работали в садоводческом предприятии рядом с Сызранью. Спустя месяц один из пострадавших скончался, сообщает НИА «Самара».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По одной из версий, рабочие отравились подсолнечным маслом, которое было произведено в Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что жители Ульяновской области пострадали при употреблении подсолнечного масла кустарного производства. Два человека скончались. Исследование крови заболевших показало наличие производных кумарина. Данное органическое вещество является основой для яда грызунов.