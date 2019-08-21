В сентябре выходит последний фильм «Рэмбо»

Сильвестр Сталлоне презентовал новый трейлер «Рэмбо» — теперь уже последнего. Сценарий к пятому фильму франшизы написал сам актер. По сюжету, герой отправляется со спасательной миссией в Мексику. Судя по ролику, в ленте будут отсылки к той части, которая вышла в 1982 году. «Рэмбо: Последняя кровь» выходит на экраны 20 сентября.