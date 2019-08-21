Форум муниципальных образований пройдет в Твери

В Твери стартовал Форум муниципальных образований. В 2019 году он проходит под девизом «Верхневолжье-2019 — территория развития», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии примет участие губернатор области Игорь Руденя и более 3,5 тыс. делегатов. Основной темой станет реализация нацпроектов на территории региона, пишут «Тверские ведомости».

Форум проходит на площадке спорткомплекса «Юбилейный». На площади перед ним откроется выставка техники — социальных автобусов, пожарной, лесной и мусороуборочной спецтехники.

В Тверской области реализуют 12 нацпроектов, было разработано 50 региональных. В ближайшие три года на их реализацию планируют направить 26 млрд рублей.