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Молодежный форум «КорсакоV» прошел на Сахалине

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На Сахалине состоялся молодежный образовательный форум «КорсакоV». Он продолжался в течение двух дней, 17 и 18 августа. Участие в мероприятии приняли более 60 представителей Корсаковского района. Для них организовали тренинги и мастер-классы по ораторскому мастерству. Авторами образовательной программы стали тренеры из Самары и Казани, которые специально прилетели на Сахалин.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу областного агентства по делам молодежи, ребятам показали, как управлять общением и как достигать результатов при помощи публичной речи. Они научились «создавать внешнюю уверенность» и «ощущать ее внутри».

Кроме того, участники прошли подготовку волонтерского сопровождения мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Агентство отмечает, что этот форум стал первым муниципальным центром по подготовке добровольцев к этому событию.

Молодежные образовательные форумы проводятся на Сахалине каждый год в рамках региональной форумной кампании «Остроvа». Так, в 2019 году образовательные площадки были открыты в Южно-Сахалинске, Поронайске, Охе, Курильске и Углегорске. В мероприятиях приняли участие более 700 человек. До конца года в регионе запланировано проведение еще нескольких форумов.

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