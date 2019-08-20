Дальневосточный родительский форум пройдет во Владивостоке в октябре

Во Владивостоке второй раз состоится Дальневосточный родительский форум. На острове Русский психологи, педагоги и детские врачи соберутся в октябре.

Эксперты обсудят актуальные проблемы воспитания детей, выскажутся на темы их развития, здоровья и психологии. Девиз форума — «Счастье детей — в руках осознанных родителей», сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе тематических секций и конференции специалисты поднимут вопросы переходного возраста, психологической подготовки к детскому саду или школе, развития самостоятельности в ребенке и многие другие.

Организаторами мероприятия стали Дальневосточный федеральный университет совместно с ДВКА «Успех».

По словам организаторов, форум будет полезен не только родителям, но и детям-подросткам. В 2018 году успехом у них пользовались мастер-классы и тренинги по лидерству и профориентации.

17 и 18 августа на Сахалине прошел молодежный образовательный форум «КорсакоV». Для участников организовали тренинги и мастер-классы по ораторскому мастерству. Авторами образовательной программы стали тренеры из Самары и Казани, которые специально прилетели на Сахалин.