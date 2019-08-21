Пресс-конференция в преддверии WorldChefs Congress and Expo 2020. Трансляция
Пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму WorldChefs Congress and Expo 2020, проходит в среду, 21 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».
На мероприятии, в частности, рассказывается о том, какие национальные и международные задачи по развитию глобальной культуры гастрономии ставит перед собой Всемирный конгресс шеф-поваров – 2020.
В пресс-конференции участвуют:
- Томас Гуглер, президент Всемирной ассоциации шеф-поваров;
- Виктор Беляев, президент Национальной ассоциации кулинаров России;
- Антон Атрашкин, первый вице-президент ГК «Формика», директор деловой программы WorldChef Congress & Expo;
- Дмитрий Левицкий, президент Профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ»;
- Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России;
- Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России;
- Иван и Сергей Березуцкие, шеф-повара и рестораторы, чей ресторан Twins Garden занял 19-е место в мировом рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.