Пресс-конференция в преддверии WorldChefs Congress and Expo 2020. Трансляция

Пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму WorldChefs Congress and Expo 2020, проходит в среду, 21 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».

На мероприятии, в частности, рассказывается о том, какие национальные и международные задачи по развитию глобальной культуры гастрономии ставит перед собой Всемирный конгресс шеф-поваров – 2020.

В пресс-конференции участвуют: