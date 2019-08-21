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Пресс-конференция в преддверии WorldChefs Congress and Expo 2020. Трансляция

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Фото: TASS/imago stock&people
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Пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму WorldChefs Congress and Expo 2020, проходит в среду, 21 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».

На мероприятии, в частности, рассказывается о том, какие национальные и международные задачи по развитию глобальной культуры гастрономии ставит перед собой Всемирный конгресс шеф-поваров – 2020.

В пресс-конференции участвуют:

  • Томас Гуглер, президент Всемирной ассоциации шеф-поваров;
  • Виктор Беляев, президент Национальной ассоциации кулинаров России;
  • Антон Атрашкин, первый вице-президент ГК «Формика», директор деловой программы WorldChef Congress & Expo;
  • Дмитрий Левицкий, президент Профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ»;
  • Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России;
  • Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России;
  • Иван и Сергей Березуцкие, шеф-повара и рестораторы, чей ресторан Twins Garden занял 19-е место в мировом рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.
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