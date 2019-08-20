В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят состояние атмосферного воздуха

27 августа в 13:00 в мультимедийном информационном центре «Известия» пройдет пресс-конференция «Контроль за состоянием атмосферного воздуха. Вопрос доверия и достоверности данных».

Спикеры пресс-конференции:

Дударева Альбина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды;

Жуков Владислав, Межрегиональная Общественная организация Содействия Защите Прав Граждан в Области Охраны Окружающей Природной Среды и Экологии «Экозащита»;

Низамов Рамиль, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Также к участию приглашены представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Росгидромета, Роспотребнадзора, Проектного офиса «Экология».

Национальным проектом «Экология» поставлены цели и задачи в части снижения уровня загрязнения воздуха, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах.

На пресс-конференции эксперты обсудят реализацию нацпроекта и ответят на все актуальные вопросы, касающиеся организации контроля качества атмосферного воздуха и обеспечения населения достоверными сведениями о состоянии окружающей среды.

Как граждане смогут контролировать ход реализации нацпроекта и оценить достижение целевых показателей в части улучшения состояния окружающей среды?

Будет ли население иметь доступ к данным информационной системы анализа качества атмосферного воздуха?

На каком этапе сегодня оснащение системами автоматического контроля предприятий НВОС I категории в регионах РФ?

Каким образом осуществляется надзор контроля качества атмосферного воздуха на территории населенных мест?

Каковы требования к качеству атмосферного воздуха в промышленных центрах и чем они отличаются от требований для городов, в которых вредное производство отсутствует?

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