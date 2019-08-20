Круглый стол «50 лет любимым героям «Союзмультфильма». Трансляция

В мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 20 августа, проходит круглый стол на тему «50 лет любимым героям «Союзмультфильма»: славное прошлое и новые возможности анимационной индустрии».

В числе тем, которые обсуждают участники мероприятия, условия, в которых существует анимационная индустрия в России и мире, какие перспективы открываются для производителей мультфильмов в ближайшем будущем и какие герои станут популярными через несколько лет.

Участники круглого стола: