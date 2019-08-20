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Круглый стол «50 лет любимым героям «Союзмультфильма». Трансляция

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 20 августа, проходит круглый стол на тему «50 лет любимым героям «Союзмультфильма»: славное прошлое и новые возможности анимационной индустрии».

В числе тем, которые обсуждают участники мероприятия, условия, в которых существует анимационная индустрия в России и мире, какие перспективы открываются для производителей мультфильмов в ближайшем будущем и какие герои станут популярными через несколько лет.

Участники круглого стола:

  • Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»;
  • Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель»;
  • Денис Кулаков, генеральный директор лицензионного агентства brand4rent, партнера киностудии «Союзмультфильм»;
  • Александр Саблуков, генеральный директор 0+ Media;
  • Дмитрий Баканович, руководитель разработки мобильных приложений компании X-media;
  • Павел Шведов, руководитель отдела культурных проектов киностудии «Союзмультфильм».
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