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ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт за подозрительные операции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Предложение о блокировке банковских карт на срок до 30 дней при подозрительных транзакциях может быть неэффективным. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Центробанка.

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В ЦБ указали, что получение талона из книги учета сообщений о происшествиях (КУСП) может затянуться более чем на несколько часов. Тогда как мошенники как правило выводят украденные деньги в первые часы после перевода.

Также регулятор напомнил, что любые изменения законодательства возможны при условии оценки эффективности предлагаемых мер. Однако никаких расчетов с предложениями предоставлено не было.

20 августа стало известно, что Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Согласно новому предложению, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней.

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