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Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.

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Звонящие представляются сотрудниками банка, передает «Российская газета». Они говорят, что заметили подозрительную транзакцию в другом регионе. Получив подтверждение, что клиент ее не совершал, сообщают о блокировке операции и предлагают ради безопасности сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

Выяснив, какой операционной системой пользуется собеседник, мошенник сообщает, что помочь ему может специальное приложение и предлагает установить средство удаленного доступа Teamviewer. Любой, кто получает id (код доступа) клиента, может «хозяйничать» в его устройстве. Доказать взлом при этом будет сложно или невозможно.

В июле «Роскачество» рассказало о признаках, которые позволяют определить телефонного мошенника. Главными из них являются попытки узнать конфиденциальные данные, а также попытки торопить или пугать последствиями и просьбы никому не рассказывать о разговоре.

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