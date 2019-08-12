Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.
Звонящие представляются сотрудниками банка, передает «Российская газета». Они говорят, что заметили подозрительную транзакцию в другом регионе. Получив подтверждение, что клиент ее не совершал, сообщают о блокировке операции и предлагают ради безопасности сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.
Выяснив, какой операционной системой пользуется собеседник, мошенник сообщает, что помочь ему может специальное приложение и предлагает установить средство удаленного доступа Teamviewer. Любой, кто получает id (код доступа) клиента, может «хозяйничать» в его устройстве. Доказать взлом при этом будет сложно или невозможно.
В июле «Роскачество» рассказало о признаках, которые позволяют определить телефонного мошенника. Главными из них являются попытки узнать конфиденциальные данные, а также попытки торопить или пугать последствиями и просьбы никому не рассказывать о разговоре.