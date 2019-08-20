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Трамп стал дедом в десятый раз

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Фото: Instagram/erictrump
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Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедом. Об этом в Instagram рассказал его сын Эрик Трамп, ставший счастливым отцом.

«Лара Трамп и я рады поприветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя!» — приводит слова Трампа-младшего RT.

Сообщение в соцсети Эрик Трамп сопроводил фотографией ребенка. Как напоминает НСН, у пары родился первенец в сентябре 2017 года, мальчика навали Эрик Люк. Также у главы Белого дома есть пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки.

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