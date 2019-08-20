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Строительство нового корпуса гимназии стартовало в Краснодаре

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В Краснодаре началось строительство нового корпуса начальной школы в гимназии № 92. Мэр города Евгений Первышов посетил учреждение в понедельник, 19 августа.

Корпус для начальной школы будет рассчитан на 300 учащихся в одну смену. С основным зданием его свяжет переходная галерея. Кроме кабинетов здесь предусмотрены столовая на 400 мест, актовый зал на 350 мест, спортзал площадью 280 кв. м, медицинский блок и хореографический зал.

По словам мэра, выбранный подрядчик имеет опыт строительства подобных объектов. Занятия в школе планируют начать уже в 2021 году, пишут «Кубанские новости».

Строительство ведется в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения».

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