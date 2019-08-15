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Новую школу построят на селе в Коми до конца года

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В селе Часово Сыктывдинского района Республики Коми продолжается строительство новой школы на 145 мест. Ход работ проверил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства республики Антон Анисимов.

Часть работ уже выполнена, в том числе уложена кирпичная кладка, проведена сеть канализации, монтированы стеновые панели здания детского сада. Рабочие формируют фундамент под стоянку школьного автобуса, пишет ИА «Комиинформ».

Завершить строительство планируют до конца года. Ход работ находится на постоянном контроле по поручению главы республики Сергея Гапликова.

Ранее в августе сообщалось о том, что в Коми в 2019 году в два раза увеличили финансирование проектов «Народного бюджета». Будут реализованы задумки 277 народных предпринимателей.

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