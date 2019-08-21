Страшный стон: что ищут туристы на Острове кукол

Остров кукол — одна из самых зловещих мировых достопримечательностей. Он находится неподалеку от центра Мехико, в районе Сочимилько. Начиная с 1950-х годов единственный обитатель этой заброшенной территории, отшельник Хулиан Сантана Баррера, собирал и развешивал на деревьях свою страшную коллекцию. Она была обнаружена только в 1991 году, во время очистки каналов. Тогда же Баррера стал знаменитостью, а на остров потянулись первые туристы. После загадочной гибели отшельника на том же месте, где он нашел свою первую куклу, остров стал одним из самых посещаемых мест в мире
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Фото: Getty Images/Eyepix/NurPhoto
Остров в Сочимилько всегда считался нехорошим местом — здесь пропадали и погибали люди
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Фото: Getty Images/Eyepix/NurPhoto
Местные жители рассказывают, что в середине 1950-х здесь утонула девочка
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Фото: gringopotpourri.com
Проплывавший мимо рыбак Хулиан Сантана Баррера услышал крики и бросился на помощь, но обнаружил на месте трагедии только куклу
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Фото: wikipedia/Esparta Palma
В память об утопленнице он повесил игрушку на дерево
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Фото: Getty Images/Eyepix/NurPhoto
После этого случая Баррера стал жаловаться, что слышит по ночам стоны, крики, шаги. Он утверждал, что призрак девочки требует от него новых кукол
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Фото: Getty Images/Eyepix/NurPhoto
Вскоре рыбак оставил семью и переселился на остров
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Фото: Getty Images/Eyepix/NurPhoto
Он вылавливал в водах канала кукол и развешивал их на деревьях, чтобы успокоить дух утопленницы
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Фото: gringopotpourri.com
Баррера собирал свою коллекцию более полувека, за это время он развесил на деревьях порядка 1 тыс. игрушек
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Фото: Getty Images/Eyepix/NurPhoto
Когда дух особенно сильно бушевал и нервы отшельника не выдерживали, он начинал ломать и уродовать игрушки
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Фото: Getty Images/Eyepix/NurPhoto
В 2001 году Баррера умер при невыясненных обстоятельствах. Говорят, утонул в состоянии алкогольного опьянения, но нашли его на том же самом месте, где он обнаружил первый экземпляр своей коллекции
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