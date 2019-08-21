Страшный стон: что ищут туристы на Острове кукол

Остров кукол — одна из самых зловещих мировых достопримечательностей. Он находится неподалеку от центра Мехико, в районе Сочимилько. Начиная с 1950-х годов единственный обитатель этой заброшенной территории, отшельник Хулиан Сантана Баррера, собирал и развешивал на деревьях свою страшную коллекцию. Она была обнаружена только в 1991 году, во время очистки каналов. Тогда же Баррера стал знаменитостью, а на остров потянулись первые туристы. После загадочной гибели отшельника на том же месте, где он нашел свою первую куклу, остров стал одним из самых посещаемых мест в мире