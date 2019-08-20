Скоростные рельсовые автобусы РА-3 впервые задействуют на Сахалине

На Сахалин доставили скоростные рельсовые автобусы РА-3, которые заменят старые дизель-поезда. Решение о замене было принято врио губернатора Валерием Лимаренко, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

В пятницу, 30 августа, в день торжественного открытия перешитой железной дороги, новая техника отправится в первый рейс. Транспорт будет курсировать на пригородных направлениях Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари и Холмск–Томари, пишет ИА SakhalinMedia.

Врио главы региона отметил, что обновление железнодорожной инфраструктуры должно быть комплексным, поэтому местные жители вместе с широкой колеей «получат и самый современный подвижной состав».

Три рельсовых автобуса заменят старые дизель-поезда, которые ходили по японской узкоколейке. До конца августа их будут обкатывать — прежде чем выйти на линию, они должны преодолеть 1 тыс. км.

Транспорт был изготовлен в Московской области и отправлен на Сахалин. Доставка заняла три недели.