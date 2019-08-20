На заблудившихся грибников хотят накладывать штрафы

МЧС в нескольких областях подсчитывают стоимость операций по поиску грибников. Например, под Петербургом заплутавших ищут порой по 20 часов. Иногда поднимают вертолет, 80 л горючего в час — 50 тыс. рублей. При этом просьб о спасении становится всё больше. В Ленинградской области из леса вывели 560 человек — в 4 раза больше, чем в 2018 году. В Калужской области для потерявшихся грибников даже хотят ввести штраф. Многие уходят в лес, не соблюдая элементарных мер безопасности. Впрочем, такая жесткая мера, скорее всего, работать не будет. При угрозе штрафа заблудившиеся грибники просто не будут звонить в МЧС.