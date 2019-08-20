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Итальянец уснул на матрасе и случайно уплыл в Сицилию

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Фото: Depositphotos
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Во время отдыха на морском побережье в городе Шилла в итальянской провинции Реджо-Калабрии 28-летний мужчина уснул на матрасе, после чего его унесло в открытое море. В общей сложности итальянец проплыл 10 км, добравшись до острова Сицилия.

О пропаже мужчины капитану порта сообщил его друг, обеспокоенный тем, что давно не видел товарища. Найти мореплавателя удалось только поздней ночью, спустя девять часов поисков. Пропавшего мужчину обнаружили почти у берега сицилийского города Мессина, отмечает РЕН ТВ.

Сейчас итальянец находится в безопасности, его жизни ничто не угрожает.

В конце мая в Краснодарском крае двое мужчин уплыли в открытое море на надувном матрасе. Их удалось спасти, когда расстояние до берега уже составляло около 20 км.

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