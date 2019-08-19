В Андалусии 56 человек госпитализировали с тяжелой инфекцией

В автономном сообществе Андалусия на юге Испании в результате инфекционного заболевания листериоз госпитализировали 56 человек. Об этом 19 августа сообщает El Periódico.

По данным газеты, 43 пострадавших распределены по больницам Севильи, еще пять госпитализированы в Уэльве, пять — в Кадисе, два — в Малаге и один — в Гранаде.

На сегодняшний день в Андалусии зарегистрировано 80 заразившихся листериозом людей, а источником распространения этой инфекции стал мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.

Как сообщает Роспотребнадзор, листериоз — это опасное и широко распространенное природно-очаговое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и органы размножения. Отмечается, что иногда это заболевание протекает без симптомов. Наибольшую опасность представляют салаты из сырой капусты, мягкие сыры и мясные полуфабрикаты. Отмечается, что бактерии быстро погибают при кипячении, под воздействием солнечных лучей возбудитель листериоза исчезнет через 2–15 суток.

В январе текущего года листерии обнаружили в фрикадельках, произведенных в Приморском крае.