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Датский миллиардер Ларс Ларсен скончался

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Фото: furniturenews.net
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Миллиардер и один из богатейших жителей Дании Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни. Об этом пишет Bloomberg.

Ларсен скончался 19 августа в собственном доме в датском городе Силькеборг, информацию подтвердили в пресс-службе мебельного ритейлера Jysk, основателем которого он являлся.

Два месяца назад у миллиардера был диагностирован рак печени, из-за чего бизнесмен был вынужден покинуть пост председателя правления компании. Своим преемником он назначил собственного сына, 47-летнего Якоба Брунсборга.

«Мы все будем по нему скучать, скорбим о нашей большой потере и будем прилагать все усилия, чтобы продолжать дело его жизни», — говорится в заявлении Брунсборга.

У предпринимателя остались супруга, двое детей и четверо внуков. Журнал Forbes оценивает состояние Ларсена в $4,4 млрд. В 2019 году издание поместило его на 424-е место в мировом рейтинге миллиардеров, пишет «Газета.ру».

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