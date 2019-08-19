Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге. Тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга возле их дома. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным «Пятого канала», Романов покончил с собой 18 августа. Сообщается, что музыкант страдал от психического расстройства, из-за которого был вынужден уволиться с работы. После этого он впал в депрессию и обращался за помощью к психологам.

Смерть Романова подтвердили в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Трубач состоял в штате заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии.

«Это был прекрасный человек. Для оркестра это, безусловно, тяжелая утрата. Кроме прекрасных человеческих качеств, он был заслуженным работником и высоким профессионалом», — рассказали в филармонии агентству ТАСС.

В пресс-службе филармонии телеканалу «78» рассказали, что музыкант проработал в учреждении почти 50 лет, а ранее в августе объявил о решении уйти на пенсию. В филармонии пообещали оказать помощь в организации похорон.

В 1970 году Романов окончил музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова, а спустя пять лет — Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. После обучения он играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, был солистом оперной студии Ленинградской консерватории, играл в Ленинградской филармонии.

В 2002 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России, а через год он начал преподавать в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.