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Greenpeace призвал ускорить освобождение белух из «китовой тюрьмы»

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Greenpeace призвал ускорить перевозку к месту выпуска оставшихся белух из приморской «китовой тюрьмы» из-за приближения осени. Об этом сообщила организация на своем сайте в понедельник, 19 августа.

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Защитники природы из Greenpeace призвали Всероссийский институт океанографии (ВНИРО), который контролирует процесс освобождения животных, сделать процесс выпуска «прозрачным».

«Если у ВНИРО действительно есть план быстрой перевозки большого количества белух, он должен быть оглашен как можно быстрее», — говорится в тексте.

В Greenpeace обеспокоены тем, что Охотское море может замерзнуть раньше, чем будут выпущены остающиеся в «китовой тюрьме» 81 белуха и две косатки.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу погрузили на фуры 1 августа, в ее состав вошли три косатки, которые, по словам ученых, хорошо ладят между собой. Близкая связь поможет животным быстрее адаптироваться в дикой природе.

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