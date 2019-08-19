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Украинский суд арестовал танкер за поставку топлива в Севастополь

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Фото: fleetphoto.ru
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Херсонский апелляционный суд арестовал судно Mriya, которое поставляло топливо для подразделений российского Черноморского флота. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «Интерфакс».

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13 августа Херсонский городской суд отказал в аресте этого судна. Так называемая прокуратура Автономной республики Крым, базирующаяся в Киеве и подчиняющаяся украинским властям, подала апелляцию и добилась ареста корабля.

Как сообщалось 11 августа, украинские силовики провели обыск танкера. Следователи считают, что это судно еще летом 2015 года носило название «Вилга» и занималось поставкой нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота в Севастополь. По их словам, подобные действия экипажа нарушают введенный Киевом запрет на заход в порты Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Тогда за присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов голосования и считает полуостров украинской территорией.

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