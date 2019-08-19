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Движение грузовиков ограничат на подъезде к аэропорту в Казани

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Ограничение движения для грузовиков введут на подъезде к аэропорту в Казани. Это связано с проведением мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Ограничение будет действовать с 22 по 27 августа. С 6 до 22 часов грузовики не смогут ездить по подъездной дороге к аэропорту от автодороги Р-239 Казань–Оренбург. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Водителей грузовиков просят соблюдать ограничения в соответствии с дорожными знаками.

Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будет проходить с 22 по 27 августа. В Казань приедут порядка 1,6 тыс. молодых специалистов почти из 70 стран. Они покажут свои навыки в 56 компетенциях.

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