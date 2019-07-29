Реконструкция трассы М-7 «Волга» началась в Татарстане

В Татарстане стартовала реконструкция трассы М-7 «Волга». Работы ведутся на участке от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе. Дорогу обновят и расширят, там появится 30 водопропускных труб.

Подрядчик построит три новых путепровода (км 736+089, км 750+241 и км 750+352), 14 съездов и четыре отнесенных левых поворотов. Вдоль трассы смонтируют 10 км линий электроосвещения, поставят 37,5 км дорожных ограждений и 394 дорожных знака, передает Inkazan.ru. Объект должны сдать к 2022 году.

В апреле стало известно, что «Автодор» разработал маршрут платной скоростной трассы Москва–Казань. Согласно документам, с которыми ознакомились «Известия», она пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (Нижегородская область), Канаш (Чувашия) и Шали (Татарстан). Длина участка — 729 км. Тогда сообщалось, что план строительства направлен на утверждение в правительство.