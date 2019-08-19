Меню для слабовидящих создали в Красноярске

В кафе Красноярска появилось меню для слабовидящих, которое написано с помощью шрифта Брайля. Его разработали в рамках соглашения с краевой социальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.

За создание меню, его печать, проверку и редакцию отвечал общественный эксперт по организации универсальной городской среды Сергей Мильчаков. Он рассказал, что в 2018 году приезжал в Москву, и в одном из кафе ему предложили меню, выполненное шрифтом Брайля. Идея ему понравилась, он обсудил инициативу с представителями главного управления соцзащиты и инициативными гражданами города с особыми потребностями и получил их поддержку.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, пока планируется изготовить шесть экземпляров меню. К нему будет прилагаться также тактильный план кафе. Всего же в городе проживает около 2,5 тыс. человек с инвалидностью по зрению.

23 июля сообщалось о том, что в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России направили предложение Института развития интернета о разработке единого стандарта доступности госсайтов для людей с ограниченными возможностями.