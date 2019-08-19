Прямой эфир

Меню для слабовидящих создали в Красноярске

0
Фото: Администрация города Красноярск
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В кафе Красноярска появилось меню для слабовидящих, которое написано с помощью шрифта Брайля. Его разработали в рамках соглашения с краевой социальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.

За создание меню, его печать, проверку и редакцию отвечал общественный эксперт по организации универсальной городской среды Сергей Мильчаков. Он рассказал, что в 2018 году приезжал в Москву, и в одном из кафе ему предложили меню, выполненное шрифтом Брайля. Идея ему понравилась, он обсудил инициативу с представителями главного управления соцзащиты и инициативными гражданами города с особыми потребностями и получил их поддержку.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, пока планируется изготовить шесть экземпляров меню. К нему будет прилагаться также тактильный план кафе. Всего же в городе проживает около 2,5 тыс. человек с инвалидностью по зрению.

23 июля сообщалось о том, что в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России направили предложение Института развития интернета о разработке единого стандарта доступности госсайтов для людей с ограниченными возможностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюремная слепота: заключенные вынуждены месяцами обходиться без очков
Правозащитники предлагают смягчить ограничения
Аппаратный подход: почему для слепоглухих сложно подобрать компьютеры
Почему инвалидам выдают некачественную технику и что с этим делать

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019