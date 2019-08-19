Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки. Во время встречи с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым 19 августа он призвал больше не допускать ничего подобного.

«Необходимо сделать всё, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки», — цитирует Медведева «РИА Новости».

В свою очередь Токарев отметил, что «Транснефть» обсуждает с партнерами вопросы компенсации их ущерба, полученного в результате инцидента с трубопроводом «Дружба». По его словам, к настоящему времени уже полностью реализована «дорожная карта» по минимизации ущерба от загрязнения трубопровода.

«Все острые последствия купированы. Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества. Мы полагаем, что сегодня острая стадия уже миновала», — заключил он, добавив, что на всех направлениях поставляется нормальная нефть.

В конце июля «Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание некачественной нефти в «Дружбу». Отмечается, что это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — Белнефтехим — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, заявили в Следственном комитете России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода также стали 13 человек.