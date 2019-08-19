Помидорное безумство: фестиваль «Томатина» впервые прошел в России

Ежегодно праздник «Томатина» проводится в конце августа в испанском городе Буньоль и неизменно привлекает десятки тысяч туристов, готовых сразиться в помидорной битве. В этом году национальная испанская традиция расширила свои границы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Для боя на петербургском стадионе «Кировец» использовали 20 т спелых помидоров. Их разложили на специальном непромокаемом покрытии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Кроме классических боев томатами посетители смогли также поиграть ими в волейбол и бейсбол в специально оборудованных зонах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Организаторы уточнили, что для праздника использовались только непригодные для употребления в пищу плоды. Однако это остановило далеко не всех участников, кто желал попробовать их на вкус
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Согласно правилам битвы, перед тем как кинуть помидор, его необходимо раздавить ногой, чтобы не нанести противнику травм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Испанскую атмосферу на русской «Томатине» также создали мастер-класс по танцам фламенко, борьба с настоящим родео-быком и дегустация блюд испанской кухни — паэльи, хамона и тапас
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Каждый участник, купивший входной билет на стадион, мог воспользоваться душем, гардеробом и камерой хранения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Помимо традиционных развлечений желающие также купались в бассейне и участвовали в дуэли на водяных пистолетах
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Фестиваль битвы помидорами
Томатное месиво, оставшееся после праздника, планируется передать местным агропромышленным хозяйствам для дальнейшего использования в качестве удобрения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Первая «Томатина» в России собрала около 300 участников
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