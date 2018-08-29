Короткие томатные очереди: как в Испании прошла помидорная битва
Короткие томатные очереди: как в Испании прошла помидорная битва
2018-08-29 15:17:44
2018-08-29 15:17:44
2018-08-29 15:17:44
2018-08-29 15:17:44
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За час в городке Буньоль превратили в сок 145 т томатов
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Фото: TASS/AP/Alberto Saiz
В испанском городе Буньоль проходит традиционный праздник Ла Томатина, посвященный уходящему лету. Главное событие фестиваля — ежегодная битва томатами на городской площади, которая собирает тысячи участников. Как проходят помидорные баталии — в галерее портала iz.ru
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Фото: REUTERS/Heino Kalis
Сигналом к началу битвы служит специальная петарда, запускаемая в среду в 11:00 с городской ратуши
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gustavo Valiente
Длится томатное сражение ровно час. Метательные снаряды подвозят на специальных грузовиках
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Фото: TASS/AP/Alberto Saiz
Согласно правилам, томат перед броском должен быть раздавлен, чтобы никто не получил травму
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Фото: TASS/AP/Alberto Saiz
В этом году организаторы привезли 145 т томатов
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gustavo Valiente
По правилам участникам нельзя разбиваться на команды — каждый сам за себя
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Фото: TASS/AP/Alberto Saiz
Ла Томатина проводится в Буньоле с 1945 года. По некоторым воспоминаниям, традицию положили два приятеля, которые в процессе ссоры начали кидаться друг в друга помидорами
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Фото: REUTERS/Heino Kalis
На время боев закрываются почти все бары, кафе, рестораны и любые общественные места, окна и двери домов завешивают специальными пластиковыми панелями
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gustavo Valiente
Правилами битвы регламентируется еще и то, что нельзя бросаться ничем, кроме помидоров
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gustavo Valiente
После сражения участников поливают водой, а пожарным приходится смывать остатки томатов с городских улиц
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