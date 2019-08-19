Сумма вложений России в облигации правительства США вновь сократилась — теперь уже до $10,8 млрд по сравнению с $12 млрд на конец мая, сообщил американский минфин. Хороним доллар? Ну что же, давайте разберемся.

Сообщения о снижении инвестиций РФ в американские правительственные облигации — никак не новость, скорее развитие тенденции. Банк России в течение последних нескольких лет (после введения санкций) планомерно сокращал объем вложений в американские бумаги, что многие связывали с геополитическими мотивами. Причем сокращал порой довольно быстро. Например, в прошлом апреле распродал около половины портфеля американских казначейских облигаций — на сумму более $45 млрд. Это произошло сразу после введения жестких санкций против российских компаний и роста опасений относительно новых ограничительных мер — уже в отношении госбанков и государственного долга.

В прошлом году Центробанк резко — с 45,8% до 22,7% — сократил и долю долларовых активов в резервах, следует из годового отчета регулятора. Одновременно произошло и еще одно важное изменение: существенно уменьшились (с 51% до 40,3%) общие вложения в госбумаги иностранных эмитентов в целом, и одновременно выросла доля средств, размещенных на банковских депозитах (с 18,2% до 31,3%). Иными словами, Банк России не просто выводил деньги из американских правительственных облигаций, перекладывая их, скажем, в немецкие или французские — был в принципе взят курс на их замещение депозитами.

Объяснение такому явлению может быть очень простым — высокая волатильность долгового рынка в прошлом году. Безусловно, для частного инвестора, покупающего облигации в рамках стратегии «держать до погашения», это ничего не значит. Но если вас заботит ликвидность инвестиционного портфеля и возможность продать бумаги в любой момент по рыночной цене, высокая волатильность — важный фактор риска. Для ЦБ же, вероятно, текущая оценка резервов важна, в том числе и по «политическим» соображениям — он подотчетен Госдуме, так что плохие промежуточные результаты управления резервами вполне могут стать поводом для критики. С банковскими депозитами в этом плане гораздо проще — эти активы не подвержены колебаниям рыночной конъюнктуры (за исключением волатильности валютных курсов, но здесь уж ничего не поделаешь).

Также стоит обратить внимание и на то, что сокращение портфеля бумаг американского минфина в золотовалютных резервах России происходит уже на фоне значительного ослабления санкционной риторики. Это может быть свидетельством того, что ЦБ, управляя золотовалютными резервами, всё-таки руководствуется преимущественно соображениями рыночной конъюнктуры, а влияние политических факторов если и есть, то минимальное. И с этой точки зрения снижение доли долларовых активов (преимущественно за счет распродажи облигаций казначейства США) выглядит довольно логичным. Сейчас ситуация на рынке неустойчивая — непонятно, что будет дальше со ставкой ФРС США. А в таких условиях от американских ценных бумаг логичнее избавляться или, по крайней мере, не наращивать их объем — что российский регулятор, как типичный консервативный инвестор, и делает.

Одновременно с этим Европейский центробанк, как год назад, так и сейчас, особо не торопится поднимать свою нулевую учетную ставку — соответственно, нет и предпосылок к снижению цен на номинированные в евро облигации. Отсюда довольно логичным смотрелось бы решение нарастить долю в резервах активов, номинированных в евро, в первую очередь — за счет наиболее надежных государственных бумаг Германии и Франции.

Автор — финансовый консультант

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