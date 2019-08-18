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Боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим в истории киносерии

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Фото: kinopoisk.ru/Двадцатый Век Фокс СНГ
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Боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал самым неудачным в прокате фильмом франшизы. Об этом сообщил в воскресенье, 18 августа, сайт boxofficemojo.com.

Вышедший на широкий экран в июне 2019 года фильм с Софи Тернер в главной роли заработал во всем мире только $252 млн. Бюджет картины составил $200 млн.

На территории Соединенных Штатов фильм режиссера Саймона Кинберга собрал $65 млн. До этого худшим фильмом серии была «Россомаха: Бессмертный». В 2013 году фильм принес команде создателей $282 млн при бюджете в $120 млн, напоминает «Газета.ру».

В начале июня комикс «Люди Икс: Темный феникс» взял на старте в российском прокате 200 млн рублей.

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