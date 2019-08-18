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Глава Генштаба Британии отметил недооцененность «российской угрозы»

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Соединенное Королевство недооценило скорость и материализацию российской угрозы. Об этом заявил начальник генштаба страны Ник Картер.

По его словам, по мере роста конкуренции между странами западным государствам надо оказывать развивающимся странам военную помощь, чтобы сделать их ориентированными на Запад. Как он пояснил в беседе The Times, Великобритания должна помогать странам Африки, где Россия пытается распространить свою сферу влияния.

Угроза со стороны Москвы материализовалась намного быстрее, чем предсказывалось в Стратегии национальной безопасности и обзоре стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 года, отметил военачальник.

Картер указал на достижения России в киберпространстве и умении «манипулировать» информационной средой при изложении своей версии каких-либо событий. Для того чтобы бороться с этим, Великобритании необходимо усилить контрразведывательную деятельность и инвестировать больше средств в модернизацию армии страны, отметил он, добавляет «Газета.ру».

Ранее на этой неделе стало известно, что генералы Пентагона вновь заявили о расширении влияния России и Китая в Африке в связи с тем, что Москва и Пекин активно наращивают связи со странами континента, развивая сотрудничество в разных сферах.

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