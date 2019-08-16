В Пентагоне забеспокоились из-за роста влияния России в Африке

Генералы Пентагона вновь заявили о расширении влияния России и Китая в Африке в связи с тем, что Москва и Пекин активно наращивают связи со странами континента, развивая сотрудничество в разных сферах. По мнению военных, это представляет «значительную угрозу интересам национальной безопасности США».

Об «угрозе» конгресс еще в начале года предупреждал тогдашний глава Африканского командования вооруженных сил США (USAFRICOM) Томас Вальдхаузер, оставивший этот пост в июле, и его преемник Стивен Таунсенд. Теперь же военные высказали свои озабоченности в письменных ответах конгрессу, пишет 13 августа The Intercept.

По данным генералов, Россия наращивает влияние в 10 различных африканских странах, добавляет «Газета.ру». В большей степени речь идет о сотрудничестве с Центральной Африканской Республикой (ЦАР), в меньшей — о взаимодействии с Алжиром, Ливией и Суданом. Также упоминаются связи Москвы с Анголой, Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Мали, Мавританией и Тунисом. Вальдхаузер утверждает, что Кремль стремится обменять военную помощь на энергетическое партнерство или право добывать полезные ископаемые.

Таунсенд, в свою очередь, считает, что Китай пока менее опасен для США в Африке, но он уверен, что в будущем КНР «затмит Россию».

«Китай предоставил Нигерии вооруженные беспилотные воздушные системы, но их низкое качество привело к тому, что их редко используют. Дешевизна и быстрая поставка побуждают африканских партнеров приобретать китайское оборудование, но часто такие закупки не отвечают основным военным потребностям. Нам нужно в большей степени освещать этот вопрос», — подчеркнул он.

Вальдхаузер также опасается увеличения числа китайских военных баз на континенте.

Помешать росту российского влияния в Африке в USAFRICOM намерены путем наращивания и укрепления связей в регионе. Для этих целей в командовании разработали пятилетний план кампании, направленной на противодействие присутствию Китая и России в регионе.

В июле стало известно о планах США заявить о своих интересах в Арктике и построить порт в регионе для противодействия России. Американцы недовольны укреплением Москвы в регионе, несмотря на то, что именно у России самое протяженное арктическое побережье — 11 тыс. км.