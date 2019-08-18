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Сменился глава администрации Суэцкого канала

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Фото: Global Look Press/US Navy
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В Египте сменили главу администрации Суэцкого канала. Об этом в субботу, 17 августа, сообщило агентство Reuters.

По его информации, египетский лидер Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси назначил на этот пост генерал-лейтенанта Усаму Раби. Предыдущий глава администрации канала Мохаб Мамиш теперь займет должность советника президента по морским портам.

Администрация Суэцкого канала — государственный орган Египта, созданный в 1956 году, который отвечает за его техническое обслуживание, а также контролирует судоходство в его акватории.

Суэцкий канал связывает Красное и Средиземное моря. Это самый короткий морской путь между Европой и Азией. Его протяженность — 160 км. Канал является значимым источником дохода для североафриканского государства. Так, в 2018–2019 финансовом году он принес Каиру $5,9 млрд.

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