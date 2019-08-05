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Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал «трусливым террористическим актом» взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта», — указано в сообщении.

Ранее 5 августа в минздраве Египта сообщили, что число погибших в результате ДТП и последовавшего взрыва в Каире возросло до 19 человек. При происшествии ранения получили еще 30 человек.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 4 августа. По данным МВД, возле Института рака в центре Каира столкнулись четыре автомобиля, после чего произошел взрыв. Начался пожар, пламя перекинулось на здание больницы, откуда были срочно эвакуированы по меньшей мере 54 человека.

На месте работают спецслужбы, раненые госпитализированы. Пока власти не комментируют, было ли происшествие спланированной атакой.

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