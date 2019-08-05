В Красноярском крае начали проверку по факту взрывов на территории военной части

Экстренные службы Красноярского края начали проверку о взрывах на территории воинской части в Ачинском районе. Об этом в понедельник, 5 августа, пишет «РИА Новости».

Собеседник агентства рассказал, что взрывы произошли на военном складе с боеприпасами. В свою очередь в Единой диспетчерской службе заявили, что рядом расположена деревня Каменка и по логике вещей должна быть эвакуация людей.

Ранее в понедельник на место происшествия были направлены силы пожарных по второму номеру сложности. По информации очевидцев в соцсетях, взрывы слышны за несколько километров от объекта пожара.

Утром 24 июня взрывы прогремели на складском помещении воинской части № 44856 в Казахстане. Погибли три человека, пострадали 70, из них 45 были госпитализированы. Потребовалась эвакуация жителей города — около 45 тыс. человек. В регионе был объявлен режим ЧС.