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Порошенко рассказал о «страхах» России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что ничто так не пугает Россию, как единство и решительность Украины. Об этом он написал в Facebook.

По мнению политика, также крупнейшей угрозой для «агрессии Российской Федерации» является полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы.

Это уже не первые заявления экс-президента о том, что якобы волнует Россию. В декабре Порошенко перечислил три вещи, «пугающие» Москву. Среди них он указал «европейский успех Украины».

Причем за пару месяцев до этого Порошенко заверил, что больше всего Россию раздражает сильная украинская армия и автокефальная церковь.

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